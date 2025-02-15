اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025.. مبادرة عالمية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة سرطان الأطفال

يوافق يوم 15 فبراير من كل عام اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وهو مبادرة عالمية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة سرطان الأطفال بهدف رفع الوعي حول هذا المرض وتأثيره، وشحذ الجهود لمكافحته، أهميته، أهدافه، شعاره ورسالته فى 2025.

شعار اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر دكتور نعمة سعيد، إن المبادرة هي مبادرة عالمية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة سرطان الأطفال تحت شعار “2025 سد فجوة الرعاية”، وهما يحتفلوا هذا العام تحت شعار "سد فجوة الرعاية"، ويسعى اليوم العالمي للسرطان 2025 إلى تسليط الضوء على التفاوتات في الحصول على الرعاية الصحية المتعلقة بالسرطان، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

أهداف اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025

وفى ذات السياق قالت رئيس مجلس قسم طب الأورام الدكتورة علا خورشيد، إن أهداف اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025 يجب القاء الضوء على عدة نقاط هامة، يهدف اليوم العالمي للسرطان 2025 الى زيادة الوعي بنشر المعلومات الصحيحة حول السرطان وطرق الوقاية منه وعلاجه، وتبديد المفاهيم الخاطئة عنه لدى الكافة، وتشجيع اللجوء إلى الكشف المبكر وحث الأفراد على إجراء الفحوصات المنتظمة للكشف المبكر عن السرطان، مما يزيد من فرص الشفاء، وتوفير الرعاية الشاملة لضمان حصول جميع مرضى السرطان على الرعاية الشاملة التي تشمل العلاج والدعم النفسي والتأهيل، فهي مبادرة عالمية يقودها الإتحاد الدولي لمكافحة سرطان الأطفال، شعارها 2025 سد فجوة الرعاية، ولذلك يجب دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال السرطان بهدف تطوير طرق جديدة للوقاية والعلاج، وتطوير السياسات الصحية للحكومات ومنظمات الصحة لتصبح فعالة لمكافحة السرطان.



أهمية اليوم العالمي للسرطان 2025

وسيرا على نفس السياق قالت وكيل مجلس قسم طب أورام الأطفال الدكتورة إيمان عبد المخلص سيدهم لـ"البوابة نيوز" : تتعاظم أهمية السرطان فى تأثيره فهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويودي بحياة ملايين الأشخاص سنويًا، ويساعد اليوم العالمي للسرطان على زيادة الوعي حول هذا المرض وتأثيره على الأفراد والمجتمعات مما يقلل من نسبة إصابة الأطفال به، والتضامن لمكافحته، حيث يوحد هذا اليوم جهود الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لمكافحة السرطان، ويوفر هذا اليوم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى السرطان وعائلاتهم، و يبعث هذا اليوم الأمل في إمكانية التغلب على السرطان من خلال الكشف المبكر والعلاج الفعال.

رسالة اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025

ويعاود ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور نعمة سعيد للكلام عن رسالة اليوم العالمي للسرطان 2025 لـ"البوابة نيوز" قائلًا: إن السرطان ليس نهاية الحياة، وأنه يمكن علاجه والشفاء منه، خاصة إذا تم الكشف عنه في مراحل مبكرة كما يدعو هذا اليوم إلى تضافر الجهود وتوحيدها لمكافحة هذا المرض وتوفير الرعاية والدعم لجميع المتضررين منه.

دور الأفراد والمجتمعات في دعم اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2025

وأوضحت دكتورة علا خورشيد، أن المشاركة في الفعاليات أهم دور للأفراد والمجتمعات في دعم اليوم العالمي للسرطان 2025، وحضور تلك الفعاليات التي تنظمها المؤسسات المعنية بمكافحة السرطان، ونشر الوعي بتصحيح المعلومات المنتشرة حول السرطان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات اليومية، والتبرع للمؤسسات التي تعمل في مجال مكافحة السرطان، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لمرضى السرطان وعائلاتهم، والمطالبة بالرعاية بحث الحكومات على توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى السرطان.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد المخلص، إلى أن اليوم العالمي للسرطان الأطفال 2025 هو فرصة للتأكيد على أهمية مكافحة هذا المرض، وتوحيد الجهود لتحقيق عالم خالٍ من السرطان، فلنجعل هذا اليوم يوما للعمل والأمل، ولنساهم جميعًا في دعم مرضى السرطان وتوفير الرعاية الشاملة لهم.