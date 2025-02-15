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السبت 15 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر والاتجار به بمنطقة شبرا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات قيام شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذ من الشقة محل سكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى .
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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