شاب يضرم النيران بجسده إثر خلاف مع والده في كرداسة

أصيب شاب بحروق نتيجة إضرامه النار بجسده بسبب خلاف مع والده بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة.

تلقى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب مصاب بحروق وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه عقب مشادة بين المصاب ووالده بسبب خلافات بينهما قام بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابسه وإضرام النيران بجسده مما تسبب في إصابته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.