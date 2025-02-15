شولتز يفتتح اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ بتوجيه نقدًا حادًا للأحزاب اليمينية

وجه المستشار الألماني، أولاف شولتز، انتقادًا حادًا للأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للديمقراطية، موجهًا رسالة قوية لحزب البديل من أجل ألمانيا المعارض.

وقال شولتز، في خطابه الافتتاحي الذي ألقاه اليوم السبت، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، حسبما نقل موقع (دويتشه فيله) الألماني، إن بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في انتخاباتها، مضيفًا "هذا غير مناسب.. لا سيما بين الأصدقاء والحلفاء".

وأشار موقع "دويتشه فيله" إلى أن تصريحات شولتز كانت رسالة واضحة موجهة للولايات المتحدة ولإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أعلن إيلون ماسك، أحد مستشاريه الرئيسيين، دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا.