قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة "إذنا" ويشدد من إجراءاته العسكرية بالخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة إذنا غرب الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، وشددت من إجراءاتها العسكرية بالمحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من بلدة إذنا، وفتشت عدة منازل ووزعت منشورات تحذيرية على الفلسطينيين تمنعهم من الاقتراب من جدار الفصل العنصري.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها القمعية في البلدة القديمة، وعلى الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.