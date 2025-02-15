الرعاية الأولية تستقبل 5 آلاف منتفعة من مستحقي التكافل خلال يناير بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له، اليوم السبت، عن جهود إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات التابعة خلال يناير، مشيرًا إلى استقبال 2998 حالة طوارئ ونحو 2042 حالة بعيادات الأخصائيين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن منشآت الرعاية الأولية بصحة الدقهلية استقبلت خلال الشهر الماضى نحو 5430 منتفعة من مستحقي تكافل ونحو 620 من منتفعي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 5 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

كما أكد زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة حيث تم فحص 10642 واكتشاف 2899 حالة إيجابية علاوة على فحص 3282 حالة ضمن مبادرة كبار السن فى 113 وحدة تقدم خدمات المبادرة.

كما تضمنت أنشطة الشهر الماضى 7 دورات تدريبية على أعمال الحزمة الفنية للرعاية الأساسية ودورة على أعمال الـIMCI (برنامج رعاية الطفل المريض) علاوة على البدء فى تحضير 6 وحدات بإدارات شربين وميت غمر ومنيه النصر لاعتماد GHAR.

وفى ختام البيان، أثنى وكيل الوزارة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور رامي السعيد مدير الرعاية الأساسية.