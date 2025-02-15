رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يندد بدعوات تهجير الفلسطينيين

ندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، اليوم السبت، بدعوات "التهجير المنهجي" للفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في إطار "قمة الاتحاد الإفريقي 2025"، التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن الحرب في غزة "تستمر وسط صمت شبه تام من قوى العالم، باستثناء دعوة البعض إلى التهجير الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يمثل قمة العبث".

