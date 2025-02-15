الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الدفعة السادسة تضم كلا من 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، و333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.

ووفقا لقائمة الأسماء، فإن 29 أسيرا من المفرج عنهم من الضفة الغربية، و7 من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، فيما تم إبعاد 24 أسيرا إلى خارج الوطن.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حولت المنطقة القريبة من سجن "عوفر" قرب رام الله إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت تجمع ذوي المعتقلين وأطلقت باتجاههم الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

واحتشد مئات الفلسطينيين وذوو المعتقلين، منذ الصباح الباكر، أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف "محمود درويش" بمدينة رام الله، لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن "عوفر"، رافعين الأعلام الفلسطينية.

