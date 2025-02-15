وزيرة التضامن تشكر جامعة الدول العربية على قافلة المساعدات لغزة

أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتبرعات التي وصلت إلى الهلال الأحمر المصري، من أجل إرسالها إلى قطاع غزة.

ووجهت الشكر لـجامعة الدول العربية، على قافلة المساعدات التي أرسلتها، مردفة: "أشكرهم على القافلة، أتمنى أن نرسل أكثر وأكثر سواء من الشعب المصري الذي تبرع وهو في حالة اقتصادية صعبة، أو من الأشقاء، سنستمر في تقديم المعونات وتقديم الخدمة على أكمل وجه"

ولفتت إلى أنهم "يوفرون أغذية سهلة الإعداد وتحتفظ بصلاحية طويلة، لا تقل عن 6 أشهر، نظرًا للظروف الصعبة في قطاع غزة، وأنهم يحاولون التنوع في الأغذية بقدر الإمكان، وهذه المرة أمكن توفير شيكولاتة للأطفال"، منوهة بأن أكثر من 70% مساعدات مصرية.