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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جمجمة صغيرة داخل زاوية بحي الأربعين بالسويس

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عثر المواطنون في السويس على جمجمة صغيرة الحجم، يشتبه في أنها لطفل، ألقى بها شخص مجهول داخل الزاوية أمس الجمعة، وتكثف مباحث السويس جهودها لكشف ملابسات الواقعة. 

وقال شهود عيان إن "حسين" مؤذن زاوية الإسراء بحي الأربعين، فتح المسجد أمس ليرفع الأذان إلا أنه فوجئ بالجمجمة في أحد أركان المسجد، وظن في البداية هو والمصلين أن ما وجدوه ليس عظام أو هيكل متحلل بل قذعة من البلاستيك وأن شخصا أراد مزاحا ثقيلا، إلا أنهم ارتابوا في الأمر وأبلغوا شرطة النجدة.

وجرت التحفظ على الجمجمة، واستمعت رجال مباحث الأربعين لأقوال الشهود العيان والذين أكدوا أن المسجد يفتح فقط أوقات إقامة الصلاة ويغلق عقب ذلك، وتجرى الشرطة تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط الزاوية القريبة من حي الأربعين.

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث وعرض هيكل الجمجمة على الطب الشرعي للتأكد من أنها لجثمان بشري من عدمه، وبيان عمر الجثمان وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جمجمة حى الأربعين شبهه جنائي كشف ملابسات اقامة الصلاة