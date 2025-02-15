عبد الغفار: اختيار السن المناسبة للزواج والحمل يؤثر على صحة الأسرة بأكملها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اختيار السن المناسبة للزواج والحمل يلعب دورا أساسيا في صحة الأفراد والأسرة كلها.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات الوفيات، وهو مؤشر مهم تعتمده المنظمات الصحية العالمية لقياس تطور المنظومة الصحية في أي دولة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال القوافل الطبية والمبادرات الوطنية لضبط معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة، ورغم انخفاض المعدل، إلا أنه ما زال أعلى من المستهدف.

وشدد على أن التوازن بين الإنجاب والنمو السكاني يحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة في مصر، ما يعزز قدرة الدولة على تحقيق حياة كريمة وتحسين جودة المعيشة.