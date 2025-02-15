جوتيريش: نأمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار في قطاع غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب تجنب التصعيد الإقليمي، واحترام سيادة الكونغو الشقيقة، كما نأمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته أمام مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، أنه تم التوصل بجهود الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلام ممكن في الشرق الأوسط، ويبدأ بتقدم دائم نحو حل الدولتين، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني عانى بشكل كبير في قطاع غزة.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بجهود الوسطاء في الحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما يجب استمرار وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.