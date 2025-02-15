استراحة محارب أم نهاية رحلة؟.. قلق في الأهلي بسبب تصريحات الخطيب

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه قرر الابتعاد عن العمل الإداري في النادي الأهلي لفترة بسبب ظروفه الصحية، وذلك على هامش حفل النادي الأهلي بشأن الكشف عن تفاصيل استاد الأهلي الجديد.

وقال محمود الخطيب في كلمته خلال الاحتفالية: أخبرت زملائي في مجلس الإدارة بالقرار منذ فترة بأنني سأحصل على إجازة طويلة ولكن الظروف ورحيل العامري فاروق أجلت الأمر ولكن بعد الإعلان عن استاد النادي الجديد أحتاج الابتعاد لفترة من أجل عمل أشعات وفحوصات طبية جديدة بسبب المرض.

قلق في الأهلي بسبب الخطيب

وأثارت تصريحات محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مخاوف الجميع خلال حفل الإعلان عن بدء بناء استاد النادي الجديد، بعدما كشف عن رغبته في الابتعاد عن الساحة الرياضية بسبب حالته الصحية.

وذهب البعض إلى أن تصريحات محمود الخطيب ربما تكون إعلانا بشكل غير رسمي بنهاية رحلته في كرسي رئاسة النادي الأهلي بعد سنوات من العمل الإداري في القلعة الحمراء في جميع المناصب قبل أن يتولى رئاسة النادي في فترة شهدت إنجازات غير مسبوقة وبعدها أعلن عن “مشروع القرن” الخاص باستاد النادي الذي يعتبر الحلم الأكبر لكل الأهلاوية، وأن الخطيب لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

في الوقت الذي يري البعض الأخير أن قرار محمود الخطيب بالابتعاد لفترة والحصول على إجازة ما هو إلا استراحة محارب للاطمئنان على حالته الصحية وبعدها سيعود لمكانه في رئاسة النادي الأهلي.

خالد مرتجي يدير النادي الأهلي في غياب الخطيب

يتولى خالد مرتجي أمين الصندوق، والقائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة، الملف الإداري في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لتعويض غياب محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة الذي يحصل على إجازة طويلة لمتابعة حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي

يعاني محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منذ فترة من آلام في الظهر والقدم، بالإضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ والتي تؤثر بشكل كبير على حالته الصحية كل فترة.

ويحتاج رئيس النادي الأهلي إلى متابعة دقيقة وهو ما جعله يقرر الابتعاد عن الساحة وضغوط العمل الإداري بعدما نصحه الأطباء بالابتعاد عن الضغوط ولكن الظروف التي مر بها النادي في الفترة الأخيرة جعلت "الخطيب" يؤجل القرار.

وطلب الأطباء من محمود الخطيب بضرورة تقليل ساعات العمل اليومي إلى ساعة أو اثنين على أقصى تقدير والالتزام بالراحة التامة في ظل استمرار معاناته من آلام الظهر المستمرة.

ويخضع رئيس النادي الأهلي لفحوصات طبية جديدة في باريس خلال الأيام المقبلة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.