غدًا.. "تشريعية الشيوخ" تناقش تسجيل العقارات باستخدام تقنية "البلوك تشين"

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لها غدًا الأحد بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث يناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية “البلوك تشين”.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غداً الأحد وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.