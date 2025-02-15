قبل رمضان.. ضبط 720 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك بالقليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية داخل مركز مدينة طوخ استهدفت الهايبرات والمحال العامة.

جاء ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل وصول غذاء أمن للمستهلك، بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة عزة صبري مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتور أحمد شكري المدير الوقائي بالإدارة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 720 كيلو بلح جاف غير صالح للاستهلاك، وتظهر عليه علامات تلف واضحة.

كما جرى سحب عينات من المنتجات المتداولة وإرسالها إلي معامل بنها لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجاري العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء أحد الهايبرات للشروط الصحية، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية طوخ كلا من محمود صابر رئيس المكتب، ومصطفى خيري، ومحمد الشاذلي، ومحمود نجيب مفتشو الأغذية.