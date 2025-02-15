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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كسور بالوجه.. طالب يعتدي على زميله في مشاجرة بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  الطالب المتهم بالتعدي على زميله بالضرب والتسبب في إصابته بكسور في الوجه بمنطقة المطرية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب سن 14- مقيم بدائرة القسم) مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب، والدته)، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب سن 15 - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إعترف بإرتكابه الواقعة.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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