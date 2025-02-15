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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عصابة جلب وتهريب الأسلحة والذخائر غير المرخصة في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط  4 عناصر إجرامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم "5 بنادق خرطوش، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه"، ماكينة عد نقود،  9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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