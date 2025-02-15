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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرا «الصحة» و«التضامن» يتفقدان مخازن المساعدات الإنسانية بشمال سيناء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنه منذ لحظات وصل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إلى مطار العريش ومعه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهذه الزيارة تأتي لزيارة عدد من المواقع في محافظة شمال سيناء، وللوقوف على ما يقدم لاستقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تأتي أيضا لمتابعة كيفية أعداد وتجهيز المساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء كان في استقبال هذا الوفد هو ومجموعة من مشايخ و عواقل شمال سيناء.

وتابع: «هناك برنامج محدد لهذه الزيارة وستبدأ بزيارة عدد من المخازن اللوجيستية التي بها المساعدات الإنسانية التي تقدر بأطنان الأطنان والتي تقدمها مصر إلى قطاع غزة»، مؤكدًا على أن أكثر من 70 % من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية خالصة.

خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء مطار العريش مايا مرسي وزيرة التضامن شمال سيناء استقبال المصابين والجرحى