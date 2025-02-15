“العزاوي”: القمة العربية ببغداد تعقد اما آخر ابريل او أول مايو المقبل

السبت 15/فبراير/2025 - 11:31 ص

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الاستراتيجية:ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات متقدمة في الاعداد للقمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد السلام في الأسبوع الأخير من شهر نيسان إبريل او الأسبوع الاول من شهر أيار مايو المقبل.

وبين العزاوي في تصريحات لوسائل إعلامية عربية وغربية ان وزارة الخارجية العراقية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا لبحث جدول أعمال القمة العربية واليات ارسال الدعوات للقادة والملوك والزعماء العرب، وفق البرتكول المقرر من الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وان المشاورات التي تجريها الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية العراقية، مع الحكومات العربية تسير في طريقها الصحيح لاختيار التوقيت المناسب لعقد القمة وفق ما متاح من جدول أعمال كل ملك وقائد عربي، حيث ان الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، مثقلة بالكثير من التحديات التي تواجه امتنا العربية.

وبين العزاوي : ان العراق حكومة وشعبا يرحبون بكل القادة والملوك والزعماء العرب في بغداد السلام، وان كافة الجهات المعنية في العراق تعمل لان تكون القمة العربية في بغداد ناجحة بما يليق باسم العراق، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب العربية في هذا الظرف الصعب والخطير الذي تعيشه المنطقة العربية.