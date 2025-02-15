المستشار الألماني: فرض السلام في أوكرانيا لن يجد دعمنا أبدا

أكد أولاف شولتز المستشار الألماني، اليوم السبت، أن الدول الأوروبية ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، حتى بعد أي اتفاق سلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وشددً شولتز على أن فرض السلام هناك لن يلقى أي تأييد.

كما أوضح أن أي حل يضر بالأمن الأوروبي غير مقبول، مؤكدًا التزام بلاده بالدفاع عن مصالحها.

وأضاف أن تحقيق السلام في أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضمان سيادتها الكاملة.

وفي وقت سابق، أتاحت المحادثة الهاتفية الأخيرة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت لأكثر من ساعة، فرصة غير مسبوقة للتحرك نحو تسوية النزاع. وأعلن ترامب عن قمة مرتقبة ستجمعه ببوتين في السعودية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل تحقيق السلام.

وأثارت بعض تصريحاته خاصة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الناتو والتنازلات الإقليمية، تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الأوكراني.

على الجانب الأوروبي، برز القلق تجاه النهج الأمريكي الجديد، فقد أكد المستشار الألماني أولاف شولتز رفضه لأي اتفاق سلام يُفرض على أوكرانيا وفق الشروط الروسية، بينما شددت بريطانيا على استمرار دعمها العسكري لكييف.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن السلام لا يقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل يجب أن يضمن عدم تكرار التهديدات الروسية لأوكرانيا وأوروبا. كما أشار إلى مخاوف الأوروبيين من تهميش دورهم في المفاوضات، حيث تُجرى المحادثات بين موسكو وواشنطن دون إشراكهم بشكل جاد، ما يثير هواجس من احتمال تكرار سيناريوهات عدوانية روسية مستقبلًا.