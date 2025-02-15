إسرائيل تستعد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن هناك استعدادات في سجن عوفر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل.

وفي سياق متصل، أعلن أمجد النجار، المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، اليوم ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج اليوم عن 369 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى للصفقة.

وأوضح أن المفرج عنهم يشملون 29 أسيرًا من الضفة الغربية المحتلة، و7 أسرى من مدينة القدس وضواحيها، بالإضافة إلى 24 أسيرًا سيتم إبعادهم.

وأشار النجار إلى أن 333 أسيرًا من معتقلي قطاع غزة، الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، سيتم الإفراج عنهم.

وأكد أن هذه الدفعة تُعد الأكبر ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الهدنة لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح 33 من المحتجزين في غزة، من بينهم 8 تُوفيّوا، مقابل الإفراج عن نحو 1900 أسير فلسطيني.