الجيش الإسرائيلي يتسلم ثلاثة محتجزين من الصليب الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه ثلاثة محتجزين إسرائيليين من طواقم الصليب الأحمر.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن القوات الإسرائيلية سترافق المحتجزين الثلاثة خارج قطاع غزة إلى منشأة عسكرية لإجراء فحوصات أولية.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح اليوم ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

من المقرر أن تفرج إسرائيل في وقت لاحق اليوم عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بينهم 36 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل المرحلة الأولى - في الشق المتعلق بتبادل الأسرى -، الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين.. فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.