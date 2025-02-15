بوروندي: طرد مديرة برنامج الغذاء العالمي من البلاد

قررت السلطات في بوروندي، طرد ممثلة برنامج الغذاء العالمي سيبي لوسون ماريوت، ومسؤولة الأمن في المنظمة ذاتها سارة نجوين.

وذكر (راديو فرنسا الدولي) - في نشرته الإفريقية اليوم /السبت/ - أن "السيدتين غادرتا البلاد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الرواندية بعد تلقيهما إخطارا بطردهما من البلاد ومنحهما مهلة 48 ساعة للمغادرة".

ويكمن سبب اندلاع الأزمة في تسريب تعليمات أمنية داخلية أرسلت إلى الموظفين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتمثل هذه التعليمات في تخزين ما يكفي من الطعام والمياه والوقود المنزلي والنقود لمدة أسبوعين في حالة حدوث أزمة أمنية، وتم نقل هذه التعليمات إلى كافة الموظفين.

وأكدت الحكومة البوروندية أن هذا أمر غير مقبول، موضحة أنها ترى أن هذه التعليمات تهدف إلى بث الذعر بين السلك الدبلوماسي والشعب.

وعلى إثر ذلك تم توجيه تهمة "الاعتداء على أمن الدولة" للمسئولتين، ومن ثم أجبرتا على الرحيل.

يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد التوتر في بوروندي، المتحالفة عسكريا مع كينشاسا، في حربها ضد حركة "23 مارس" المتمردة.