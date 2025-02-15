22.1 % ارتفاعا في شحنات الهواتف المحمولة بالصين خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة في الصين بنسبة 22.1 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى ما يقارب 34.53 مليون وحدة.

وقالت الأكاديمية، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - إن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس "5 جي" مثّلت 88.1 بالمائة من الشحنات المذكورة خلال ديسمبر الماضي لتسجل إجمالي 30.34 مليون وحدة بزيادة 25.8 بالمائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات نمو إجمالي شحنات الهواتف الخلوية بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 314 مليون وحدة، بما في ذلك 272 مليون وحدة من الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس بزيادة 13.4 بالمائة على أساس سنوي.

وأضافت أن شحنات الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس شكلت نصيب الأسد من سوق الهواتف المحمولة خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية خلال الشهر الماضي تجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في الصين المليار شخص، حيث تخطى معدل انتشارها بين السكان 71 بالمائة بينما بلغ عدد المحطات القاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 4.25 مليون قاعدة.

