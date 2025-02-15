إحياء الذكرى العشرين لاغتيال رفيق الحريري في ساحة الشهداء ببيروت

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن آلاف اللبنانيين توافدوا إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية لإحياء الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، حضر هذه المناسبة التي شهدت تجمعًا حاشدًا، حيث امتلأت الساحة بالمواطنين الذين واصلوا زيارة الضريح على مدار اليوم.

وأضاف “سنجاب” أن إحياء الذكرى هذا العام يحمل طابعًا خاصًا نظرًا للأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك سقوط النظام السوري، الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتطورات السياسية الداخلية، خاصة بعد تعليق تيار المستقبل، الذي أسسه رفيق الحريري، نشاطه السياسي في السنوات الماضية.

ولفت إلى أن سعد الحريري، أعلن خلال كلمته في ساحة الشهداء، عن عودة تيار المستقبل إلى العمل السياسي، مؤكدًا الاستعداد لخوض الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، ما يشير إلى عودة التيار إلى المشهد السياسي بعد فترة من الغياب.

وأشار إلى أن الحريري أكد خلال كلمته تمسك لبنان بالموقف العربي، ودعم القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، ورفض تهجير الفلسطينيين، مشددًا على موقف لبنان المتوافق مع مصر، الأردن، والسعودية، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في إشارة إلى أهمية تعزيز سيادة الدولة على جميع أراضيها، وعودة لبنان إلى محيطه العربي والإقليمي، وتأكيد الالتزام بالتعاون مع الدول العربية.