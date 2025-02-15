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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. هشام خرما يُحيي حفل استقبال الأهلي لكأس العالم للأندية

هشام خرما
هشام خرما
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أحيا الموسيقار هشام خرما حفل استقبال النادي الأهلي لكأس العالم للأندية والوفد المصاحب له في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، مساء أمس الجمعة 14 فبراير.

وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة الدولية والمحلية في المجال الرياضي، منهم جيريمي ثام ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللاعب الإيطالي السابق كريستيان فييري والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويأتي حفل الاستقبال في معبد حتشبسوت ضمن جولة كأس العالم للأندية المشاركة في البطولة، التي من المقرر إقامتها في الولايات المتحدة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

ودائمًا ما يرتبط اسم هشام خرما بالمعالم السياحية، فمؤخرًا كان خرما قد أطلق الفيديو الموسيقي "مصر الحضارة" ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية.

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