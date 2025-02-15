محمد الشناوي يجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات الماضية ليستمر الشناوي في القلعة الحمراء بعد فترة من الجدل حول مستقبل قائد الفريق.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن محمود الخطيب عقد جلسة مع محمد الشناوي في الأيام الماضية للحديث عن تجديد عقد الحارس مع النادي وتحدث "بيبو" مع الشناوي عن حاجة الفريق لقائد بشخصية الشناوي خاصة ان النادي لديه ارتباطات كبيرة وقوية ومهمة في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن محمد الشناوي جدد عقده لمدة موسمين وترك التقدير المالي لإدارة النادي الأهلي التي تتمسك باستمرار الحارس والقائد في الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن عقد محمد الشناوي الجديد توجد به بنود خاصة واستثناءات وضعها الأهلي لترضية قائد الفريق الذي ضحى بعروض مالية كبيرة في السنوات الماضية من أجل الأهلي.

تفاصيل عقد محمد الشناوي

وعلمت "البوابة نيوز" أن عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لرغبة الطرفين.

ووفقا للعقد الجديد يحصل محمد الشناوي على راتب استثنائي في العقد الجديد يقدر بـ 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، بحيث يحصل على 20 مليون جنيه كراتب سنوي، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه سنويا نظير بعض الحملات الإعلانية الخاصة برعاة النادي الأهلي.