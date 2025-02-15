روسيا من بين الدول الـ 3 الأولى عالميا من حيث نمو إنتاج السيارات

تحولت روسيا، في نهاية العام الماضي، إلى المركز الثالث بين أكبر قوى السيارات في العالم من حيث النمو في إنتاج سيارات الركاب، وقد تمكن شركاؤها في "بريكس"، الصين والهند، من تجاوز البلاد في هذا المؤشر، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بالاعتماد على خدمة الإحصاء الوطنية الروسية.

وذكرت الوكالة الروسية، اليوم السبت، أن الصين أظهرت الديناميكيات الإيجابية الأكثر وضوحا، والتي تنمو للعام الرابع على التوالي، وفي عام 2024، أنتجت المصانع المحلية 1.4 مليون سيارة إضافية، وجاءت الهند في المركز الثاني بزيادة 216 ألف سيارة، وبلغ إجمالي إنتاج المركبات 27.5 مليون سيارة في الصين، و5 ملايين وحدة في الهند، وبالنسبة لكلا البلدين، يعد هذا أعلى مستوى للإنتاج منذ عدة سنوات منذ عام 2015 على الأقل.

وأشارت إلى أن روسيا تقع على مسافة قريبة جدًا من الهند، حيث زاد عدد السيارات فيها 213 ألف سيارة نهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 756 ألفًا.

وبشكل عام، فإن أقل من نصف الدول، التي كشفت عن بيانات الإنتاج تمكنت من تسجيل زيادة في الإنتاج مقارنة بعام 2023، ومن بين أكبر اللاعبين في سوق سيارات الركاب العالمية البرازيل (زيادة قدرها 75 ألف وحدة، إلى 1.9 مليون)، وجمهورية التشيك (زيادة قدرها 46 ألفا، إلى 1.3 مليون) وألمانيا (زيادة قدرها 28 ألفا، إلى 4.2 مليون).

ووفقا لـ"سبوتنيك"، كان الانخفاض الأكثر وضوحا في إندونيسيا، حيث انخفض الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة، وفي الوقت نفسه، وجدت دولتان من مجموعة السبع نفسيهما في نفس القائمة، وهما اليابان بانخفاض قدره 377 ألف سيارة، إلى سبعة ملايين، والولايات المتحدة بانخفاض قدره 206 آلاف، إلى 1.6 مليون سيارة.

وانخفض إنتاج إيران 305 آلاف سيارة، وكان حجم الإنتاج العام الماضي البالغ 658 ألف وحدة هو الأدنى منذ عام 2015.

