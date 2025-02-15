فرص عمل في الإمارات براتب يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت ، عن توفير فرص عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 4 تخصصات مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل:(100 نجار مسلح، و100 حداد مسلح،و100 لحام ،و10 سباك )، وسيتم مد إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من اليوم السبت 15-2-2025،ولمدة 3 أيام..كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين،وساعات إضافية طبقا للإنتاجية ..