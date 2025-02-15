حماس: حضور صورة القدس والأقصى في تسليم الأسرى رسالة للاحتلال

السبت 15/فبراير/2025 - 11:09 ص

قالت حركة حماس أن إطلاق سراح الدفعة 6 من أسرى العدو تأكيد ألا سبيل للإفراج عنهم إلا بمفاوضات وبالالتزام باستحقاقات الاتفاق.

وأكدت حماس فى بيان لها على قناة التيلجرام، أن حضور صورة القدس والأقصى والحشود في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجددة للاحتلال وداعميه أنهما خط أحمر.

وأضافت أن شعبنا وأمتنا بالعالم يتابعون مشاهد القوة بإنجاز المقاومة صفقة التبادل التي جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا.

وتابعت نقولها للعالم ألا هجرة لا إلى القدس وهذا ردنا على دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه.

وسلمت كتائب القسام الرهائن الإسرائيليين الثلاثة (ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن) إلى الصليب الأحمر الدولي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بلباسهم العسكري وأسلحتهم.

وتم تسليم الرهائن الثلاثة ومن بينهم أسير يحمل أيضا الجنسية الروسية كان محتجزا لدى حركة "الجهاد " عبر "مركبة" استولت عليها كتائب القسام في 7 أكتوبر 2023.

