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السبت 15 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات بتهمة فرض الإتاوات والبلطجة وتهريب المخدرات بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطل للجنايات بتهمة فرض الإتاوات على المواطنين ، والبلطجة وتهريب المخدرات في منطقة مدينة نصر.
وألقت قوات الأمن القبض علي شخص، لقيامه بأعمال بلطجة وفرض سيطرة في المنطقة عن طريق انتحال صفة إحدى الجهات الرسمية، وبحوزته كمية ضخمة من الأموال تقدر بأكثر من 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة مثل الحشيش والأفيون والآيس، وعقاقير منشطة.

كما تم العثور على كارنيهين منسوبين لإحدى الجهات، و2 طبنجة صوت، وهواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتقديم المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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