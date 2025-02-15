وزير الري: تسجيل 27 ألف أمر تطهير لترع ومصارف بالمحافظات

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرًا يستعرض موقف منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف، ومنظومة المناوبات بالإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ18200 أمر تطهير ضمن 334 عقد لتطهير الترع، و9037 أمر تطهير ضمن 150 عقد لتطهير المصارف.

وقال الدكتور سويلم، إن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذي قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة.

كما استعرض التقرير شمول منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين في مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتي تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات.

ووجه سويلم، بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداة لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقا فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقًا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

كما استعرض التقرير موقف إدخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الري، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لـ 4275 ترعة وجاري الاستكمال.

وأشار سويلم، إلى أن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالري عليها، وسيُمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.

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