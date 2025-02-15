خبير سياسات دولية: الموقف المصري ثابت وواضح أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اتصال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالرئيس عبد الفتاح السيسي جاء به رسالة واضحة بأن ماليزيا جنب إلى جنب مع الدولة المصرية في كل ما تتخذه مصر في حماية الفلسطينيين وعدم تهجيرهم خارج أرضهم.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين، يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك رفض دولي لكل أفكار المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل النساء والأطفال الأبرياء على مدار 15 شهرًا من العدوان الغاشم على قطاع غزة، ولم يحاسب حتى الآن بل وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية أيضًا لقتل المزيد من المدنيين.

وتابع، « الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول مكافأة الاحتلال الإسرائيلي على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بمحاولة اعطاءه قطاع غزة، ولكن الموقف المصري كان واضح وثابت أمام هذه التصريحات ورفض كل أحاديث ومخططات التهجير تحت مسمى إعادة إعمار غزة».