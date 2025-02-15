تجديد حبس عاطلين بتهمة اتجار وتصنيع مادة الأستروكس المخدر بالسلام

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس عاطلين بتهمة إتجار وتصنيع مادة الاستروكس المخدر بالسلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، بتصنيع مخدر الاستروكس والإتجار به وترويجه على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (2,150 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقة – كمية من المواد والأدوات والأقراص المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.