تامر حسني يقدم "ناسيني ليه" بتوزيع مهرجانات في عيد الحب

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا أمس الجمعة بمناسبة عيد الحب في فاميلي بارك الرحاب.

وقدم تامر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وخلال الحفل قام تامر بتقديم الفنان عمرو مانو الذي غنى "ناسيني ليه" الشهيرة لتامر، بطريقة المهرجانات الشعبية مؤخرًا ولاقت رد فعل طريف من تامر عبر فيديو على تطبيق "انستجرام".

وقدم تامر وعمرو مانو أغنية "ناسيني ليه" لأول مرة على المسرح بطريقة المهرجانات ولاقت تفاعلا كبيرًا بين الحضور.

وكان تامر حسني قد شارك مؤخرا عبر حسابه الخاص في "انستجرام" فيديو وثّق من خلاله رد فعله على تحويل أغنيته الشهيرة "ناسيني ليه" إلى إحدى أغاني المهرجانات الشعبية.

وظهر تامر في الفيديو داخل استوديو التسجيل برفقة الفنان عمرو مانو وهو يستمع إلى النسخة المعدّلة من الأغنية، و علّق على الفيديو بالقول: "ردة فعلي بمنتهى الأمانة لما سمعت أغنية "ناسيني ليه" كمهرجان".



وفي سياق آخر أصدر تامر حسني بيانًا رسميًا أكد فيه ضرورة الحذر من استخدام اسمه واسم شركته في الترويج لحفلات غنائية غير حقيقية، وجاء نص البيان: «يهيب الفنان تامر حسني وشركة تي اتش برودكشن كافة جماهيرنا الكرام، في مصر وجميع الدول العالم، بأن هناك من يقوم بانتحال واستخدم الاسم والعلامة التجارية للفنان في الترويج والإعلان عن إقامة حفلات داخل وخارج مصر».

وأضاف: «جميع الحفلات التي يحييها تامر حسني يقوم بالإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للفنان و شركته، وعليه وجب التنبيه على الجميع، حتى لا ينساق بعض الأشخاص إلى صفحات وهمية تروج وتعلن عن حفلات لا أساس ولا وجود لها،

واختتم: «تقوم الشركة بملاحقة هؤلاء الصفحات والأشخاص قانونيًا وقضائيًا لحفظ وضمان حقوق شركته لذا وجب التحذير، ولكم منا كل الاحترام والتقدير».