حماس: لا هجرة إلا إلى القدس.. وهذا ردنا على دعوات التهجير

أكدت حركة حماس أن حضور صورة القدس والمسجد الأقصى في عملية تسليم الأسرى يحمل رسالة واضحة للاحتلال وداعميه بأنهما "خط أحمر".

وأوضحت الحركة أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين يثبت أن الإفراج عنهم لن يتم إلا عبر المفاوضات والالتزام باستحقاقات الاتفاق.

وأشارت حماس إلى أن مشاهد القوة خلال صفقة التبادل تجسد تلاحم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدة أن موقفها ثابت تجاه محاولات التهجير القسري، مضيفة: "نقولها للعالم.. لا هجرة إلا إلى القدس، وهذا ردنا على دعوات التهجير التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه".