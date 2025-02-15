ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: لا هجرة إلا إلى القدس.. وهذا ردنا على دعوات التهجير

حماس
حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت حركة حماس أن حضور صورة القدس والمسجد الأقصى في عملية تسليم الأسرى يحمل رسالة واضحة للاحتلال وداعميه بأنهما "خط أحمر". 

وأوضحت الحركة أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين يثبت أن الإفراج عنهم لن يتم إلا عبر المفاوضات والالتزام باستحقاقات الاتفاق.

وأشارت حماس إلى أن مشاهد القوة خلال صفقة التبادل تجسد تلاحم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدة أن موقفها ثابت تجاه محاولات التهجير القسري، مضيفة: "نقولها للعالم.. لا هجرة إلا إلى القدس، وهذا ردنا على دعوات التهجير التي أطلقها ترامب ومن يدعم نهجه".

 

 

القدس تسليم الأسرى حماس الاحتلال الأسرى