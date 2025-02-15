ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مسؤول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بورود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم غير مرخصة.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (3 أشخاص) و(موظف بالشركة محل الشكوى)، وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثاني لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

استيلاء على مبالغ مالية استيلاء علي مبالغ اتخاذ الإجراءات القانونية إلحاق العمالة بالخارج الإستيلاء على مبالغ مالية الإحتيال على المواطنين النصب والإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة توفير فرص عمل شركات الحاق العمالة شركات إلحاق العمالة بالخارج قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر