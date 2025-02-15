تجديد حبس مسئول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مسؤول شركة إلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بورود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم غير مرخصة.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (3 أشخاص) و(موظف بالشركة محل الشكوى)، وقرر الطرف الأول تضرره من الطرف الثاني لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة على توفير فرص وعقود عمل بالخارج، إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.