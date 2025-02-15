الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويحسم “كولر” خلال التدريب الأخير القائمة التي تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة الإسماعيلي غدا، في ظل غموض موقف عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة على رأسهم وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وأشرف داري.

موعد مباراة الأهلي أمام الاسماعيلى

تقام مباراة الأهلى والاسماعيلى فى السابعة مساء غد الاحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام الإسماعيلي عدد من اللاعبين بسبب الإصابات التي ضربت أكثر من لاعب.

وتأكد غياب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي عن قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، بسبب الإيقاف والإصابة، إذ يغيب كل من: أشرف بن شرقي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وسمير محمد ورضا سليم وكريم فؤاد، بسبب الإصابة بجانب غياب مصطفى العش بسبب تعرضه للطرد المباشر خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام غزل المحلة.

ويعاني طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي من إصابة في العضلة الأمامية، فيما يأتي غياب يحيى عطية الله بسبب جراحة في الوجه.

ويغيب ياسر إبراهيم وسمير محمد بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما يأتي غياب كريم فؤاد ورضا سليم بسبب إصابتهما في الركبة.