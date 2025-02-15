ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في النزهة

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "ملك أحدهما"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل) تم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية بالقاهرة أرتكاب وقائع سرقات أسلوب الخطف الاجهزة الامنية بالقاهرة بإستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف بتهمة سرقة تجديد حبس عاطلين