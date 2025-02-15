تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في النزهة

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالنزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "ملك أحدهما"، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل) تم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.