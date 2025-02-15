بعد منافسة قوية.. تعرف على نتائج بطولة كأس الاتحاد المصري "IPSC" للرماية العملية

أسفرت بطولة كأس الاتحاد المصري للرماية IPSC الرماية العملية عن نتائج مبهرة، في أجواء من الحماس والتنافس الكبير، حيث أظهرت الفرق المصرية مهارات عالية في مختلف الفئات.

ففي مسابقة مسدس فئة "Open"، توج أحمد سمير بالميدالية الذهبية، بينما حصل نور مكارم على الميدالية الفضية، وجاء كريم سعد في المركز الثالث محرزًا الميدالية البرونزية.

أما في مسابقة مسدس فئة "Standard"، فقد حقق أحمد لبيب الميدالية الذهبية، فيما نال عمر شنن الميدالية الفضية، وشادي رجائي الميدالية البرونزية.

وفي فئة "Production"، حصل إسلام العزب على الميدالية الذهبية، تلاه إسلام يسري بالميدالية الفضية، بينما أحرز عبد الكريم محمد الميدالية البرونزية.

وفي الترتيب العام للبطولة، تصدر أحمد لبيب المركز الأول ليحصل على الميدالية الذهبية، بينما جاء عمر شنن في المركز الثاني بالميدالية الفضية، وإسلام العزب في المركز الثالث بالميدالية البرونزية.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، اننا فخورين بمستوي الرماة، ونعمل على تطوير رياضة الرماية وتوفير كل ما يحتاجه اللاعبون من تجهيزات وتدريبات، لضمان تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأضاف" حسني" إن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد لدعم رياضة الرماية في مصر، ونأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولات القادمة."

وقد أعرب" حسني" عن شكره وامتنانه للاستاذ طارق زيدان، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وادي النطرون، ومجلس إدارته، لاستضافة البطولة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز النشاط الرياضي في البلاد.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للرماية الشكر لكل المدربين واللاعبين الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات.

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت أمس الجمعة الموافق 14 فبراير بمشاركة 25 رامي ورامية و12 حكم بنادي الصيد وادي النطرون.