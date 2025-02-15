زيلينسكي: فرصتنا ضئيلة في الصمود دون دعم أمريكا العسكري

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيكون من الصعب للغاية أن تصمد بلاده بدون الدعم العسكري الأمريكي سواء في الوقت الحالي أو بعد انتهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة أنباء (آر بي سي) الأوكرانية، "على الأرجح سيكون الأمر في غاية الصعوبة، وبالطبع في كل المواقف الصعبة، لديك فرصة، ولكن سيكون لدينا فرصة ضئيلة للصمود بدون دعم الولايات المتحدة، أعتقد أنه أمر مهم جدًا وخطير".

وأكد رئيس أوكرانيا أنه لا يريد أن يفكر في محاربة روسيا بدون دعم أمريكا ولا يريد أن يفكر في سيناريو لا تكون فيه أوكرانيا والولايات المتحدة شريكتين استراتيجيتين.

وقال"إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى إجراء مفاوضات ليس بهدف إنهاء الحرب، ولكن لإبرام اتفاق بوقف إطلاق النار من شأنه أن يرفع بعض العقوبات ويسمح للقوات الروسية بإعادة تجميع صفوفها".

