اليوم.. الإسماعيلي يسافر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلي

تسافر بعثة فريق الإسماعيلي بقيادة عماد سليمان اليوم السبت إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها السابعة مساء غدا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري.

ويخوض فريق الدراويش المران الأخير مساءً على ملعب الإسماعيلية ثم يعلن عماد سليمان المدير الفني المؤقت قائمة المباراة التي تتوجه للاسكندرية لدخول معسكر مغلق.

موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة مساء غد الأحد باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري المصري.

رحيل حمد إبراهيم

ورحل حمد إبراهيم، المدير الفني السابق عن تدريب فريق الإسماعيلي، بعدما قدم استقالته بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

ووافق مجلس الإسماعيلي على استقالة حمد إبراهيم، وأسند المهمة مؤقتا لعماد سليمان لقيادة الفريق أمام الأهلي في المباراة المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل في الدوري.