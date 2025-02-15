اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي سوبر سيدات الطائرة

تتجه أنظار جماهير ألعاب الصالات إلى صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر التي تستضيف نهائي كأس سوبر الكرة الطائرة سيدات بين فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم السبت في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3- 0 في نصف النهائي أمس .

بينما تأهل الأهلي بالفوز علي الشمس 3-0 ، ليلتقي سبورتنج مع الشمس في لقاء تحديد البرونزية السادسة مساء .

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".