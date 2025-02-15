تأييد إعدام سيدة وعشيقها بتهمة قتل شخص بغرض السرقة في النزهة

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، بتأييد حكم اعدام سيدة تعمل خاطبة وعشيقها لاتهامهما بقتل باحث عن زوجة في النزهة بقصد سرقته.

وجاء في أمر إحالة المتهمين ا. س ، ارتبطت بالمتهم الثاني ك. ب بعلاقة أثمة و أرادا الزواج و بسبب مرورهما بضائقة مالية فاتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه والسابق معرفة المتهمة الأولى به بسبب بحثه عن زوجة تخدمه لكبر سنة

واضاف امر الاحالة ان المتهمين توجها إلى حيث يقطن المجني عليه بشارع طه حسين النزهة الجديدة دائرة قسم شرطة النزهة .

واشار امر الاحالة ان المتهمة الأولى توجهت الي الشقة التي يقطنها المجني عليه مرتدية نقاب وطرقت باب منزله ففتح لها ودار بينهما حديثا حول بحثه عن زوجة ثم غافلته و عاجلته بمطرقة حجرية على رأسه فأحدثت به إصابة بليغة في رأسه ، ثم تواصلت هاتفيا مع المتهم الثاني طالبة منه الصعود للشقة التي يقطنها المجني عليه و الذي كان بانتظارها بأسفل العقار لإتمام السرقة حال طلب المتهمة الأولى له.

واوضح امر الاحالة انه حال وصول المتهم الاول للشقة وجد المجني عليه يصيح مستنجدا و مستغيثا من الإصابة الشديدة التي برأسه والتي أحدثتها به المتهمة الأولى ، فما كان منه إلا أن أنهال عليه بعدة لكمات في وجهه وأنفه فأحدث به إصابات بالغة ثم كمم فاهه و شد وثاقه بشريط لاصق أحضراه معهما لذلك الأمر حتى يشلا حركته و يمنعاه من مقاومتهما وللفرار بالمسروقات.

واشار امر الاحالة ان المتهمين قاما بسرقة المجني عليه واستوليا على مبلغ مالي مقداره 30 ألف جنيه و هاتفه المحمول.



والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة وعشقيها في قتل رجل بغرض السرقة واعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.