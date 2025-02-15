ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القسام: تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم سيتم بمركبة للاحتلال وهدية ذهبية لابنة أسير

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد مصدر في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأن عملية تسليم الأسرى الثلاثة الإسرائيليين التي ستجرى اليوم السبت، ستتم بمركبة سوداء اغتنمتها المقاومة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المصدر إن المقاومة قدمت قطعة ذهبية للأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن هديةً لابنته التي وُلدت بعد 4 أشهر من أسره، كما أفاد بأن الأسرى الثلاثة سيتحدثون أمام وسائل الإعلام باللغة العبرية.

القسام غزة تسليم الأسرى الاحتلال