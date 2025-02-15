القسام: تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم سيتم بمركبة للاحتلال وهدية ذهبية لابنة أسير

أفاد مصدر في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- بأن عملية تسليم الأسرى الثلاثة الإسرائيليين التي ستجرى اليوم السبت، ستتم بمركبة سوداء اغتنمتها المقاومة خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين، ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المصدر إن المقاومة قدمت قطعة ذهبية للأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن هديةً لابنته التي وُلدت بعد 4 أشهر من أسره، كما أفاد بأن الأسرى الثلاثة سيتحدثون أمام وسائل الإعلام باللغة العبرية.