هند صبري: لا بد من تغيير طرق مناقشة الطلاق في الدراما

علقت الفنانة هند صبري عن الطرح الدرامي لقضايا الطلاق، بأنه لابد من تعديله، ولا يمكن أن يكون في كل مرة يمثل شكلا سلبيا ويكون في أسوأ ختام ونهاية بين الأطراف.

وقالت الفنانة هند صبري في أثناء استضافتها في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، لابد أن نراعي تقديم وجه مشرق في نهايات العلاقات الزوجية، دون تجريح في طرف على حساب الآخر، ومراعاة لمشاعر الأبناء، واعطاء أمل في العلاقات الإنسانية.

وأضافت صبري في مسلسل البحث عن علا، تعاطفنا مع هشام أيضاً وليس علا فقط، وراعينا شكل النهايات في العلاقات وتقديم نموذج إيجابي.

وأكملت أن هناك الكثير من الحالات في الطلاق تكون العلاقات أفضل وأنجح من إستمرار الزواج، ويكون الاهتمام بالابناء أفضل.

يشار أن الفنانة هند صبري قدمت اخر أعمالها مسلسل "مفترق طرق"، بطولة هند صبري، ماجد المصري، اياد نصار، على الطيب، جومانا مراد، والإخراج محمد يحيي.