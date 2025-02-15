تشاهدون اليوم.. مانشستر سيتي "مرموش" في مواجهة نيوكاسل ومباريات قوية بـ "الليجا"

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي مواجهة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني .

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي × آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × إيبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

فولهام × نوتينجهام فورست – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ساوثهامتون × بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

وست هام يونايتد × برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس × إيفرتون – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليجانيس × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × ريال مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

فياريال × فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا × كالياري – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

ميلان× هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت × فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

يونيون برلين × بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

بوخوم × بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

سانت باولي × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن × بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مارسيليا × سانت إيتيان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

موناكو × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6

تولوز × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج × التعاون – الساعة 3:35 عصرا على قناة SSC HD

الرائد × الفيحاء – الساعة 5:30 مساء على قناة SSC HD

الوحدة × الاتحاد – الساعة 7 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جازينتاب × سيفاس سبور – الساعة 12:30 ظهرا

إسطنبول باشاك شهير × بودريم سبور – الساعة 3 عصرا

بشكتاش × طرابزون سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين

راية × السكة الحديد – الساعة 3 عصرا على قناة "on time sport"

وادي دجلة × أبو قير للأسمدة – الساعة 5:30 مساء على قناة “on time sport”.