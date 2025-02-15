أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال تقتحم منازل عدد من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

ويشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 أسيرًا ومعتقلًا فلسطينيًا، وذلك ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، فإن المحتجزين الثلاثة الذين سيتم تسليمهم هم يائير هورن، ساجي ديكل حن، وساشا ألكسندر تروبنوف، وذلك بعد وساطة مصرية وقطرية أسهمت في تجنب أزمة كانت تهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ قرابة شهر.

وأكدت حركة حماس أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين سيتم مقابل الإفراج عن 369 فلسطينيًا، مما يخفف من المخاوف بشأن احتمال انهيار الاتفاق قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار المحددة بـ42 يومًا.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا من اندلاع الحرب المدمرة، وينص على تبادل المحتجزين بين الطرفين بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبتسليم هذه الدفعة، تكون "حماس" قد أطلقت سراح 19 محتجزًا إسرائيليًا ضمن صفقة التبادل الجارية، والتي تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية، تحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكوم عليهم بالمؤبد.