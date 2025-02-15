تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

السبت 15/فبراير/2025 - 10:04 ص

استقرت أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت إجازة البنوك، مسجلاً نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,58 جنيه للشراء، 50,68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,59 جنيه للشراء، 50,69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,61 جنيه للشراء، 50,70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.