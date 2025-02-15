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السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

استقرا ر الدولار
استقرا ر الدولار
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استقرت أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت إجازة البنوك، مسجلاً نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.69 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,58 جنيه للشراء، 50,68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,59 جنيه للشراء، 50,69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,61 جنيه للشراء، 50,70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,57 جنيه للشراء، 50,67 جنيه للبيع.

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