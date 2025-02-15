ads
السبت 15 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيمة 3 درجات

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت الى الخميس 20 فبراير، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_3 درجات .

واشارت الارصاد انه  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر. 

واوضحت الارصاد انه يسود اليوم السبت الى الثلاثاء 18 فبراير ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وشمال الصعيد ومدن القناة. 

واضافت الارصاد انه يشهد الاربعاء 19 فبراير  والخميس 20 فبراير، وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة،  ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل  درجات الحرارة  خلال الفترة المشار اليها سابقا  علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 20_23 درجة والصغرى 12_14 درجة.

الارصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة